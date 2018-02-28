النقابة الوطنية للصحافة المغربية توضح موقفها من التطبيع مع "إسرائيل"

أوضحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، موقفها حول زيارة بعض الصحافيين المغاربة إلى الاحتلال "الإسرائيلي" ضمن وفد أجنبي من أصول عربية قبل أيام.

وقالت النقابة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء: "هناك حملة للحكومة "الإسرائيلية"، بواسطة بلاغات لوزارة خارجيتها، تنشرها على نطاق واسع، مفادها أن خمسة "صحافيين" مغاربة استجابوا لدعوة تلقوها من الاحتلال "الإسرائيلي" وقاموا بزيارة لـ"إسرائيل"، ضمن وفد صحافي أجنبي لمدونين، في إطار الدعاية التي تقوم بها "إسرائيل".

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن هذه الحملة تستهدف الجسم الصحافي المغربي، بغض النظر عن حقيقة انتماء جل الذين استجابوا لهذه الدعوة، لمهنة الصحافة، معبرة عن استهجانها لهذه الزيارة.

وأكدت النقابة على موقفها الثابت في مناهضة جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يحتل أرض فلسطين بالحديد والنار والمجازر والقتل والتشريد والاعتقال والتعذيب.

وأعلنت، أن هذه المبادرة التي قام بها "الصحافيون" لا تلزم إلا أصحابها، والجهة التي توسطت فيها، خصوصاً وأن الأمر لا يتعلق بإنجاز مهمة صحافية.

وأشارت إلى أن هؤلاء تلقوا دعوة مباشرة من قوات الاحتلال وبتمويل منه، وتتم لمباركة وتزكية السياسة العدوانية والإجرامية التي يقوم بها المحتل "الإسرائيلي"، موضحة أن هذه الزيارة تدخل في خانة الدعاية السياسية لـ"إسرائيل"، ولا علاقة لها بممارسة مهنة الصحافة.

ونددت النقابة بالتطبيع مع الاحتلال، كموقف مبدئي للصحافيين المغاربة، والمنظمات الحقوقية والنقابية، مشيرة إلى أن ما حصل هو محاولة لاختراق موقف الشعب المغربي من القضية الفلسطينية، والمواقف الرسمية المغربية الثابتة، من هذه القضية ومن وضعية القدس المحتلة.

وشددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على وفائها للمواقف المبدئية للصحافيين المغاربة، ولعلاقاتها الثنائية مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين، التي تتصدى يومياً للتنكيل والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون الفلسطينيون والأجانب، أثناء قيامهم بواجبهم المهني.