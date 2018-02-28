ريال مدريد يواجه.. "عقدة كتالونية" قاسية

يواجه فريق ريال مدريد الإسباني "عقدة كتالونية"، حسب وصف بعض التقارير الإعلامية، حيث لم يتمكّن من الفوز على أندية كتالونيا، خلال مرحلة الذهاب من "الليغا".

وانهزم الريال، مساء الثلاثاء، أمام إسبانيول بهدف نظيف سجله جيرار مورينو في الوقت القاتل من عمر المبارة.

كما تعرض النادي الملكي لهزيمة قاسية أمام غريمه برشلونة في الكلاسيكو، بثلاثية نظيفة.

وفاز جيرونا على ضيفه الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسيكون على رونالدو ورفاقه فك العقدة الكتالونية، خلال مرحلة الإياب.

ويحتل ريال المركز الثالث برصيد 51 نقطة من 26 مباراة، متأخرا بسبع نقاط عن أتليتيكو مدريد الثاني.