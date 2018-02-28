تحذير من انفجار فى السجون نتيجة الضغط على الأسرى

حذر مركز أسرى فلسطين للدراسات من انفجار في السجون نتيجة الضغوطات التي يتعرض لها الأسرى من قبل مصلحة السجون، والتي تطبق كل ما من شأنه التضييق عليهم والتنغيص على معيشتهم، وتقليص حقوقهم الشرعية وإذلالهم وإهانتهم.

وأكد أسرى فلسطين بأن الأسرى في سجن نفحه بدأوا اليوم سلسلة خطوات احتجاجية تضامناً مع زميلهم الأسير وائل يقين النتشة 53 عاما من الخليل والذى تعرض لاعتداء من قبل وحدات القمع في سجن نفحه وتم عزله في ظروف قاسية.

وأوضح المركز بأن الأسرى طالبوا إدارة السجون بضرورة اخراج الأسير النتشة من العزل ووقف العقوبات بحقه، وقرروا اليوم إغلاق الاقسام وعدم الخروج منها كخطوة تضامنية أولى مع زميلهم المعزول منذ 3 أيام بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح لرفضه التفتيش العاري.

وأشار إلى أن الأسير النتشة كان تعرض لاعتداء بالضرب المبرح، وتم عزله في الزنازين الانفرادية بعد أن رفض الاستفزاز والتفتيش العاري المذل من قبل ضابط السجن وقام بضربه على وجهه، ولم تكتف الإدارة بعزله بل فرضت عليه عقوبات بمنعه من الزيارة لمدة شهر، وغرامه مالية بقيمة 250 شيكل، وربطه من يديه وقدمه في السرير داخل الزنزانة لمدة أسبوع، وإعداد لائحة اتهام جديدة بحجة الاعتداء على الضابط.

وعد الناطق الإعلامي للمركز رياض الاشقر أن ما قام به الأسير النتشة هو رد فعل طبيعي في ظل الاستفزاز والإجراءات التنكيلية التي يتعرض لها الاسرى بشكل مستمر، وخاصة عمليات النقل الى تصاعدت وتيرتها خلل الفترة الماضية وما يرافقها من إذلال واستفزاز للأسرى وتفتيش عارٍ وإهانة.

وطالب كافة المؤسسات الدولية وفى مقدمته الصليب الأحمر الدولي الاطلاع على أوضاع الأسرى وما يتعرضون له من ممارسات قمعية وإجرامية من قبل الاحتلال.