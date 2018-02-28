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عشرات الجرحى

20 مصريا لقوا مصرعهم بتصادم قطارين في البحيرة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:23 - 28 فبراير 2018
قطارين في حادث تصادم قطارين في حادث تصادم
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء أن 20 شخصاً لقوا مصرعهم فيما أصيب العشرات في حادث تصادم قطار بضائع في منطقة البحيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد للصحفيين: "إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون من جراء تصادم قطاري ركاب في محافظة البحيرة، شمالي البلاد".

وأضاف مجاهد: "إن 30 سيارة إسعاف تتواجد في موقع الحادث بقرية كوم حمادة بالبحيرة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات والإصابة مبدئية.

وقال اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، في تصريحات إعلامية: "إن الوفيات نتجت عن انفصال عربتين من قطار الركاب واصطدامهما بقطار بضائع".

 

قطارين اسعاف مصرية
 

 

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