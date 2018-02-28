20 مصريا لقوا مصرعهم بتصادم قطارين في البحيرة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء أن 20 شخصاً لقوا مصرعهم فيما أصيب العشرات في حادث تصادم قطار بضائع في منطقة البحيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد للصحفيين: "إن 20 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون من جراء تصادم قطاري ركاب في محافظة البحيرة، شمالي البلاد".

وأضاف مجاهد: "إن 30 سيارة إسعاف تتواجد في موقع الحادث بقرية كوم حمادة بالبحيرة، مشيرا إلى أن أعداد الوفيات والإصابة مبدئية.

وقال اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، في تصريحات إعلامية: "إن الوفيات نتجت عن انفصال عربتين من قطار الركاب واصطدامهما بقطار بضائع".



