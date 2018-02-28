الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير الشلبي

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، بحق الأسير توفيق أحمد الشلبي (23 عاماً) من مخيم جنين، في اليوم الذي كان من مقررا فيه الإفراج عنه، بعد اعتقال استمر لمدة عام ونصف.

وذكر النادي أن الأسير الشلبي اعتقل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2016، وحكم عليه بالسجن لمدة تسعة أشهر ونصف، ثم حوّل إلى الاعتقال الإداري، وبعد انتهاء مدة الأمر الإداري أصدرت سلطات الاحتلال عليه مجدداً حكماً لمدة شهرين ونصف.

يشار إلى أن الأسير الشلبي يقبع في معتقل النقب الصحراوي.