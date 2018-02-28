عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى تزامناً مع بدء "المساخر" العبري

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، ودنّسوا حرمته، بحراسة مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقال المصادر المقدسية، إن الاقتحامات جاءت مع بدء عيد المساخر "البوريم" العبري، والذي استبقته جماعات الهيكل المزعوم بدعوات مكثفة لجمهورها من المستوطنين، بالمشاركة الواسعة في اقتحام الأقصى اليوم ويوم غد الخميس.

وأشارت إلى محاولات متكررة من بعض المستوطنين لإقامة طقوس وحركات تلمودية صامتة في المسجد، في الوقت الذي نفذت فيه مجموعات المستوطنين جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد، واستمعت الى شرح حول أسطورة الهيكل مكان الأقصى المبارك.