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الاحتلال يحدد جلسة جديدة للنظر في استرداد جثمان الشهيد السراديح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:17 - 28 فبراير 2018
السراديح السراديح
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أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، عينت جلسة للنظر في الالتماس المقدم من الهيئة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ياسين السراديح، وذلك بتاريخ 7/3/2018. 

وكان محامي الهيئة محمد محمود، قد تقدم بالتماس عاجل لما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية، للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد ياسين السراديح (33 عاما) من أريحا، بعد عدم رد النيابة الإسرائيلية على التماس تمهيدي تم التقدم به قبل أربعة أيام، لتسليم جثمان الشهيد.

يذكر أن قوات الاحتلال أقدمت على قتل الشهيد السراديح الخميس الماضي، برصاصة أسفل البطن، والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة، بعد لحظات من اعتقاله. 

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