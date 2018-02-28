الاحتلال يستولي على 24 دونماً لشق طريق استيطانية بنابلس

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على 24 دونما من اراضي قرية بورين جنوب نابلس بالضفة المحتلة؛ بهدف شق طريق استيطانية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال قررت وضع يدها على 24 دونما من أراضي بورين، من منطقة المربعة؛ بهدف شق طريق استيطاني يصل إلى مستوطنة "براخا" شرق القرية.

وأضاف أن القرار يهدد عشرات الدونمات المزروعة بالاستيلاء عليها، ويشدد من الحصار على قرية بورين المحاطة بعدد من المستوطنات، مشيرا إلى أن القرار ينعكس على التمدد العمراني للقرية من مختلف الجوانب.