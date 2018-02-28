حرمان صهر ترامب من الوصول للتقارير الاستخباراتية السرية

فقد صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، الوصول إلى التقارير الاستخباراتية اليومية، وفق ما أفادت "رويترز" نقلا عن مصدرين مطلعين أمريكيين.

وقال المصدران إن كوشنير، على مدار الأسابيع الأخيرة، لم يملك الوصول إلى التقارير التي تعدها الاستخبارات الأمريكية يوميا لإطلاع رئيس الدولة على المعلومات السرية الأكثر أهمية. وكان لديه سابقا إمكانية الاطلاع على هذه التقارير بناء على تصريح مؤقت، حُرّم منه فيما بعد.

وكانت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية أوردت سابقا أن كوشنير دخل في صراع مع رئيس جهاز موظفي البيت الأبيض جون كيلي الذي وجّه بوقف الصلاحيات الأمنية لأولئك، ومن بينهم كوشنير، الذين تقدموا بطلب منحهم تصاريح دائمة قبل شهر يونيو الماضي ولم يحصلوا على الموافقة حتى الآن.

وكان ترامب نفسه أعلن، الأسبوع الماضي، أن القرار بشأن منح كوشنير وصولا كاملا إلى المعلومات في غاية السرية يعود إلى كيلي.