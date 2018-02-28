إدارة سجن نفحة تفرض عقوبات جديدة بحق الأسير وائل النتشة

أفادت صدر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن إدارة سجن نفحة فرضت عقوبات تعسفية جديدة بحق الأسير وائل النتشة، بشبحه مقيد اليدين والقدمين على سرير حديدي لمدة أسبوع، وحرمانه من الزيارة لمدة شهر، وغرامة مالية بقيمة 250 شيقلا، وفتح قضية له بذريعة ضرب ضابط إسرائيلي.

وبينت الهيئة، أن أسرى سجن نفحة سيبدؤون بأغلاق أقسامهم اليوم، احتجاجا على العقوبات التعسفية التي فرضت بحق الأسير النتشة، لا سيما بعد تعرضه للضرب والتنكيل من قبل وحدات القمع، وعدم تقديم العلاج له.

وكانت الهيئة قد نقلت أمس، تفاصيل قاسية ومؤلمة لما حدث مع الأسير وائل النتشة من الخليل في سجن ريمون أمس الأول، حيث تعرض النتشة لاعتداء وحشي على أيدي وحدات القمع الخاصة "نحشون"، خلال عمليات النقل التي طالت 70 أسيرا نقلوا من سجن "ريمون" الى سجن نفحة أول أمس، بعد اقتحام السجن.

وأضافت الهيئة أن الأسير النتشة الذي رفض التفتيش وتكبيل يديه وقدميه خلال عملية النقل، تعرض للضرب والتنكيل العنيف خاصة في منطقة الوجه، ولم يقدم له أي علاج، وحرم من الطعام والشراب، وما زال معزولا في زنازين سجن نفحة.

وأوضحت الهيئة أن مصلحة السجون تواصل ربط يدي الأسير فوق رأسه في "برش" داخل الزنازين، وقد أجريت له محاكمة داخلية أمس، بتهمة الاعتداء بالضرب على أحد الضباط في السجن.

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