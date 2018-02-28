ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. منوعات ثقافية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

في الأردن: نادى الإمام للصلاة على رضيع.. فحدثت المفاجأة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:45 - 28 فبراير 2018
مشاركة

نقلت وسائل إعلام أردنية تفاصيل حادثة طريفة، بطلها طفل لا يتجاوز عمره أياما معدودات.

وقالت قناة "رؤيا" الفضائية إن أحد المواطنين في مدينة المفرق (شمالي شرق) دخل إلى المسجد الكبير في المدينة وهو يحمل طفله الرضيع، وتوجه به نحو الغرفة المخصصة لتغسيل الأموات.

وتابعت القناة بأن الإمام ظنّ أن الطفل متوفى، وعند تنبيه المصلين إلى صلاة الجنازة، هبّ والد الطفل فزعا، وأوضح أنه جاء بطفله إلى الإمام ليؤذن ويقيم الصلاة في أذنيه.

وبحسب "رؤيا"، فإن موجة من الارتياح بعد ذهول رسمت على وجوه المصلين الذين حضروا إلى المسجد.

متعلقات