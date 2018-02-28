حملة اعتقالات تطال 17 مواطناً خلال اقتحامات للضفة

اعتقلت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء 17 مواطنًا في اقتحامات شنّتها بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وعرف من المعتقلين:

ففي مدينة الخليل جنوباً، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسام أبو صبحة من بلدة حلحول شمالًا، إضافة إلى اعتقال الشاب أحمد إسحاق أبو سنينة من المدينة، وأيمن محمود عودة الحروب، من دير سامت جنوب الخليل.

وفي بلدة تقوع شرق بيت لحم جنوبا، اعتقلت قوّت الاحتلال الشبان عيسى سامي جبرين،وزكريا أحمد جبرين وعلي يوسف جبرين.

أما في مدينة بيت لحم، فاعتقلت الشاب علي المصطفى الوحش بعد اقتحام منزله.

ومن الخضر، اعتقلت كلا من: محمد داود مرزوق صلاح، ويوسف أبو الهوى، ومن مراح رباح اعتقلت عمرو محمود عمرو الشيخ، ومحمود إسماعيل الشيخ.

ومن بلدة جماعين جنوب نابلس، اعتقلت، عبد الرحمن جهاد شحادة، ومن قراوة بني حسان قضاء سلفيت، اعتقلت محمد عبد الله ريان.