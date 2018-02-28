اندلاع مواجهات عقب اقتحام المستوطنين قبر يوسف بنابلس

اندلعت مواجهات عنيفة، فجر يوم الأربعاء، عقب اقتحام المئات من المستوطنين المتطرفين لقبر يوسف في مدينة نابلس.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوة كبيرة للاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية، وانتشرت في شارع عمان وشارع الحسبة، كما اقتحم العشرات منهم شارع القدس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز، واندلعت مواجهات مع عشرات الشبان الذين أغلقوا الطرق المؤدية إلى القبر بالإطارات المشتعلة.

وفي وقت لاحق، وصلت حافلات تقل مئات المستوطنين إلى قبر يوسف تحت حراسة مشددة من دوريات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوسهم التلمودية في أجواء احتفالية صاخبة.