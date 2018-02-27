الدولار يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

سجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بعد أن أشارت تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى استعداد البنك المركزي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمنع نمو تضخمي للاقتصاد.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 2.5 بالمئة منذ أن هوى إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام قبل أكثر من أسبوع. وجرى تداوله في أواخر المعاملات مرتفعا 0.63 بالمئة عند 90.417 بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 90.498 .

وصعد الدولار 0.44 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 107.39 ين.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملة الأمريكية، وجرى تداوله في أواخر التعاملات منخفضا 0.73 بالمئة عند 1.2226 دولار.