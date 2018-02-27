نور المعرفة تنفذ حملة "بسمة فقير" لمساعدة الأسر المحتاجة

بدأت نور المعرفة في التعريف عن حملتها التكافلية "بسمة فقير" لمساعدة الأسر المحتاجة والمستورة، حيث يعمل فريق بسمة فقير على مضاعفة جهوده هذه الأيام لأجل سد الحاجة للفقراء والمحتاجين، ودعمهم بالاحتياجات الأساسية والضرورية التي تحتاجها تلك الأسر.

وفي كلمة لرئيس الهيئة الإدارية لنور المعرفة أ.عبد الجليل عبد الحميد غراب أوضح بأنه تم التنسيق مع المدارس وبعض المحلات التجارية وشخصيات المجتمع المحلي لتقديم يد العون والمساعدة للأسر المحتاجة، وأفاد بأن فريق حملة بسمة فقير يسعى لمضاعفة الجهود والتواصل مع أصحاب الأيادي البيضاء لتوفير المساعدات والاحتياجات اللازمة للأسر المحتاجة، وأضاف أن الجمعية تحرص سنوياً على إطلاق مبادرات جديدة تخدم الفقراء والمساكين، وتسهم في توفير الحياة السعيدة لهم.

وفي نهاية كلمته وجه دعوة الى أهل الخير للمشاركة في حمل الرسالة الإنسانية التي أطلقتها نور المعرفة صاحبة المشوار الطويل بالعمل الخيري، والذي يمتد لأكثر من 17 عاماً، من خلال تقديم الدعم والمساندة للحملة لتحقيق أهدافها والتي تقوم على تحقيق أحلام البائسين من المرضى الفقراء بالقدرة على العيش بكرامة.