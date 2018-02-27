فيسبوك يسعى لمعرفة "وضعك المادي"

لم يعد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يكتفي بالمعلومات الأساسية عن مستخدميه، مثل العمر أو الحالة الاجتماعية أو الموقع، إذ يسعى الآن من خلال خوارزميات جديدة، قد تصبح بمثابة براءة اختراع، إلى معرفة دخل الفرد، أو وضعه المادي.

وكان فيسبوك قد تقدم بطلب لمكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، في يوليو 2016، إلا أن المكتب أعلن رسميا عن تلك الوثائق في فبراير 2018.

ويريد فيسبوك أن يطبق خوارزميات جديدة، تمكنه من معرفة "الوضع المادي" لمستخدميه، ليصنفهم بحسب "طبقاتهم الاجتماعية".

وذكر موقع "آي إف إل ساينس" أن تلك الخوارزميات ستعتمد على إجابات المستخدمين على أسئلة محددة، بالإضافة إلى أنشطتهم واهتماماتهم على فيسبوك، ليقوم بعدها بتصنيف المستخدمين إلى 3 طبقات، "الطبقة العاملة، والوسطى، والعليا".

يذكر أن فيسبوك يطبق مثل هذه التصنيفات بشكل مصغر، ليقدم الإعلانات لفئات مستهدفة بصورة أدق، وذلك بالاعتماد على أنشطة المستخدم والمواقع التي يدخلها ليتسوق فيها، ومدى إنفاقه.

إلا أن التقنية الجديدة، ستمكن فيسبوك من معرفة الطبقة الاجتماعية التي ينيمي إليها الفرد، ليقدم له أخبار ومنشورات تناسب اهتماماته وقدراته المادية.