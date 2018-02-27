بالفيديو: الزمالك يثأر من الجيش بثلاثية نظيفة

ثأر الزمالك من ضيفه طلائع الجيش، بفوز عريض بثلاثية دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة في افتتاح الجولة الـ 27 للدوري المصري.

سجل للزمالك، محمود عبد العزيز ومحمود علاء والكونغولي كابونجو كاسونجو، في الدقائق 4 و42 و(45+3)، ليحصد الأبيض، فوزه السادس على التوالي، ويثأر من الطلائع، الذي فاز عليه في الدور الأول بهدف صلاح أمين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 51 نقطة ليعزز تواجده في المركز الثاني، خلف الأهلي المتصدر، بينما يحتل الطلائع، المركز الـ 11، بعدما تجمد رصيده عند 32 نقطة.

سيطر الزمالك على أغلب فترات اللقاء، وإن كان مستواه تراجع في الشوط الثاني، مع بعض الفرص التي سنحت للطلائع، خاصة ضربة الجزاء التي أضاعها إسلام جمال.