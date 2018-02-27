بالصور: موسى يستقبل وفودا مهنئةً بالسلامة



استقبل الحاج أبو سامر موسى عضو قيادة الساحة اللبنانية لحركة الجهاد الاسلامي في بيته وفوداً مهنئة بسلامته بعد إجراء العملية الجراحية.

واستقبل موسى كافة المهنئين وخص بالذكر "وفد مجموعة الوادي الاعلامية وعلى رأسهم مدير المجموعة السيد محمد السيد يرافقه الطاقم العامل في المجموعة"، ورجل الاعمال والصديق المهندس سمير الحسيني"، إضافة إلى وفد من حركة فتح ضم الأخ أبو فادي منور نائب أمين سر منطقة صور والأخ محمد البقاعي المسؤول الاعلامي في صور والمهندس على غزال والاخ أبو نبيل ذيب"، كما استقبل الرفاق في الحزب السوري القومي الاجتماعي ضم ناموس منفذية صور الرفيق عباس فاخوري والرفيق ناظر العمل والشؤون الاجتماعية محمد صفي الدين".

وأوضح الحاج موسى أنه تم مناقشة تطورات في المنطقة والقضية الفلسطينية لا سيما استهداف الإدارة الامريكية للقضية والقدس بما ثمله من أهمية في قلوب المسلمين والمسيحيين كذلك استهداف اللاجئين من خلال محاولة تصفية وكالة الأونروا الشاهد الوحيد على المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني على مدار سبعون عاماً.

وشكر موسى كافة المهنئين متمنياً لهم دوام الصحة وراحة البال.







