قاسم: قيادة حماس والوفد الأمني المصري ناقشا المصالحة بشكل معمق

استقبلت قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار الوفدَ الأمني المصري برئاسة اللواء سامح نبيل في مكتب الحركة في القطاع.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، إن الحركة رحبت بالوفد المصري، وقدرت جهده المتواصل في رعاية المصالحة الفلسطينية في مراحلها المختلفة، مبيناً أنه دار خلال اللقاء حوار معمق لكل القضايا والتفاصيل المتعلقة بملف المصالحة.

وأضاف قاسم أن حركة حماس أكدت حرصها الواضح على إنجاح المساعي المصرية لتطبيق اتفاقات المصالحة، وأنها قدمت كل ما هو مطلوب منها في هذا المسار، وستواصل بذل كل جهد ممكن لإنجاحه.

ولفت أن الحركة والوفد المصري أكدا على استمرار اللقاءات التي تهدف إلى إيجاد الآليات المناسبة لإنجاح اتفاقات المصالحة، وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشار قاسم أن الوفد المصري أكد على استمراره في رعاية المصالحة، وتقديره للخطوات التي قامت بها حماس في مشوار المصالحة.