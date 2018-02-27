المنتخب الوطني يتغلب على الأولمبي الجزائري

تغلب منتخبنا الوطني الأول، مساء اليوم الثلاثاء، على مستضيفه المنتخب الأولمبي الجزائري، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي احتضنها ملعب 5 جويلية.

وجاء اللقاء بمجمله ضعيفا ومملا من المنتخبين، ولم يرتق للمستوى المطلوب من المنتخبين، وكان شحيح الفرص، وكان الشوط الأول لصالح منتخبنا، والثاني شهد أفضلية وسيطرة للجزائر دون أن ينجح في التسجيل.

وسجّل الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الـ38 من زمن الشوط الأول لصالح منتخبنا الأول عبر اللاعب سامح مراعبة من تسديدة صاروخية من داخل صندوق الجزاء استقرت على يسار الحارس الجزائري سيفور عبد المؤمن.

لم تتغير النتيجة خلال مجريات الشوط الثاني، ولم يتمكن أي من المنتخبين من التسجيل، مع أفضلية لصالح الجزائر وتراجع كبير للاعبي منتخبنا مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وتعد هذه المباراة الأولى للمدير الفني الجديد لمنتخبنا الوطني، البوليفي جوليو سيزار الذي حل بديلا للمدرب الوطني عبد الناصر بركات.

فيما يعد هذا اللقاء الثاني بين المنتخبين على أرض الجزائر، وكان الأول قبل عامين وتغلب وقتها منتخبنا الأولمبي الذي كان مطعما ببعض اللاعبين من المنتخب الأول، بهدف وحيد سجله اللاعب أحمد أبو ناهية خلال مجريات الشوط الثاني.