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رؤساء الكنائس يقررون إعادة فتح كنيسة القيامة بعد 3 أيام من إغلاقها

  • فلسطين اليوم - غزة -متابعة
  • 21:35 - 27 فبراير 2018
القيامة القيامة
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أعلن رؤساء الكنائس المسؤولون عن كنيسة القيامة، أن الكنيسة ستفتح أبوابها، ابتداء من صباح غد الأربعاء.

وأعرب رؤساء الكنائس في بيان مشترك صدر، مساء اليوم الثلاثاء، عن شكرهم لكل من بذل جهودا جبارة للحفاظ على الوجود المسيحي في القدس والدفاع عن الوضع القائم.

وأوضحوا أن الوجود المسيحي ما زال يواجه تحديات كبيرة في المدينة المقدسة، لكن القدس مكان تعيش وتنمو فيها الديانات التوحيدية الثلاث.

وكان المسيحيون أغلقوا كنيسة القيامة بعد قرار "إسرائيلي" بفرض ضرائب الأملاك على الكنائس المسيحية في القدس المحتلة، مما أحدث احتجاجات واسعة في القدس ودول العالم أجمع، الامر الذي اضطر "إسرائيل" للتراجع عن فرض الضرائب.

ويعتبر تراجع "إسرائيل" عن فرض الضرائب انتصاراً كبيراً يسجل للمقدسيين سواء المسلمين أو المسيحين الذين انتصروا في السابق بمعركة "البوابات الإلكترونية" التي حاول جيش الاحتلال فرضها على المصلين لدخول المسجد الأقصى المبارك.

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