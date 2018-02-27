دراسة: المبيدات الحشرية تؤذي الخصوبة لدى النساء

تشكّل الخضار والفاكهة جزءاً أساسياً من الحمية المتكاملة للمرأة الحامل، كونها مصدراً أساسياً للفيتامينات والألياف.

ورغم أن الخضار والفاكهة قد تُنظف بشكل جيد، إلا أنها قد تحتوي على بقايا مبيدات حشرية.

ووجدت دراسة نُشرت في مجلة "JAMA Internal Medicine،" شملت نساء يخضعن لعلاج نقص الخصوبة في الولايات المتحدة، رابطاً ما بين تناول حصصاً أكبر من الخضار والفاكهة التي تحتوي على كميات كبيرة من المبيدات الحشرية المترسبة أو العالقة، وتضاؤل فرص الحمل وزيادة فرص الإجهاض.

وتُرشّ المبيدات الحشرية على الخضار والفاكهة لحمايتها من الفطريات، والأعشاب الضارة، والحشرات، والقوارض. لكن، تزيد التساؤلات حول مخاطر التعرّض لهذه المبيدات، خوفاً من إمكانية تسببها بأعراض سلبية طويلة الأمد على الصحة.

وبحسب الطبيبة يو هان تشوي، وهي زميلة باحثة في قسم التغذية في كلية "T.H. Chan" للصحة العامة التابعة لجامعة "هارفارد،" والكاتبة الرئيسية للدراسة، يتعرّض غالبية الأمريكيين للمبيدات الحشرية بشكل يومي، عن طريق تناول الخضار والفاكهة .

وتضيف تشوي: "كانت هناك مخاوف من أن التعرّض لكميات قليلة من المبيدات الحشرية من خلال تناول الغذاء، كما حدث مع الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة، قد يتسبب ببعض الآثار السلبية، خاصة بين الأشخاص سريعي التأثر، مثل الحوامل وأجنّتهن. وتثبت دراستنا أن تلك المخاوف واقعية."

وشملت الدراسة 325 امرأة تراوحت أعمارهنّ ما بين الـ 18 و 45 عاماً، يخضعن جميعاً لعلاج العقم بمساعدة التكنولوجيا الإنجابية في مستشفى ماساتشوستس العام.

وأتمت السيدات استبياناً حول الغذاء الذي يقمن بتناوله، وحول معدل الطول والوزن لديهن بشكل عام. وقاس الباحثون العوامل التي قد تؤثر على نتائج الدراسة، مثل تناول المشاركات للمكملات الغذائية.

وحلل الباحثون نسبة تعرّض كل امرأة للمبيدات الحشرية، عن طريق تحديد ما إذا كانت الخضار والفاكهة التي تتناولها كل مشاركة تحتوي على كمية كبيرة أو صغيرة من بقايا المبيدات.

وتشمل الفاكهة والخضار التي تحتوي على تركيز أقل من المبيدات الحشرية الأفوكادو، والبصل، والذرة، وعصر البرتقال، والدراق، والفراولة، والسبانخ، والفليفلة.

ووجد الباحثون لدى مقارنة النساء اللواتي تناولن أقل من حصة يومياً من الخضار والفاكهة ذات التركيز العالي للمبيدات الحشرية، أن النساء اللواتي تناولن حصتين أو أكثر من تلك الفاكهة واجهن فرص حمل أقل بنسبة 18 في المائة، كما تراجعت لديهنّ فرص إنجاب طفل على قيد الحياة بنسبة 26 في المائة.

ووجد الباحثون أن تناول الخضار والفاكهة التي تحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية، مرتبطٌ بشكل مباشر بإمكانية فشل الحمل.

وفي المقابل، فإن تناول الخضار والفاكهة التي تحتوي على مبيدات حشرية أقل، بدلاً من تلك التي تتركّز فيها المبيدات كان مرتبطاً بزيادة فرص الحمل، بحسب الباحثين.

وتقول تشيو: "الخيار المنطقي استناداً إلى هذه النتائج هو استهلاك الفاكهة والخضار ذات التركيز القليل للمبيدات الحشرية، بدل الفاكهة والخضار ذات النسب العالية..."

لكن، تؤكد تشيو على أهمية انتظار تأكيد أو تكرار نتائج هذه الدراسة من خلال إجراء دراسات أخرى في المستقبل، نظراً لأن النتائج التي أظهرتها هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على الصعيد الطبي.