تعديلات تاريخية على بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن العديد من التعديلات في نظام بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بدءً من الموسم المقبل 2019/2018.

وأشار "يويفا" في بيان رسمي عبر موقعه، إلى أن 26 فريقًا سيتأهلون مباشرة لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال أوروبا، بينهم حامل لقب دوري الأبطال والدوري الأوروبي، بجانب 6 مراكز مؤهلة متاحة للبقية ليصبح المجموع 32 فريق، كما سيحصل كل فريق سيتم إقصاؤه من الجولة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا على فرصة أخرى في الدوري الأوروبي.

وتضم المقاعد المؤهلة مباشرة لدوري الأبطال، حامل اللقب، الفائز بالدوري الأوروبي، وأصحاب المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي، وأول فريقين بالدوري الفرنسي والروسي، وأبطال الدوريات المصنفة من المرتبة السابعة إلى العاشرة (البرتغال، أوكرانيا، بلجيكا، تركيا).

كما أضاف الاتحاد الأوروبي أنه سوف تكون هناك جولة تمهيدية بالتصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، ستقام كبطولة مصغرة بنظام خروج المغلوب، أما في الدوري الأوروبي ستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب.

أما بالنسبة لمرحلة المجموعات وما بعدها، فلن يكون هناك تغيير سوى في مواعيد إقامة المباريات، حيث سيتم تقسيم مواعيد انطلاق المباريات، لتقام الساعة 8.55 و11 مساءً (بتوقيت مكة المكرمة).

وفي حالة تأهل حامل لقب دوري الأبطال لمرحلة المجموعات عن طريق بطولته المحلية، سيتم استبداله ببطل الدوري المصنف في المرتبة 11 "الدوري التشيكي"، وإذا تأهل حامل لقب الدوري الأوروبي لدور المجموعات بدوري الأبطال عن طريق بطولته المحلية، يشارك مكانه صاحب المركز الثالث من الدوري الفرنسي

وسيتأهل 17 فريق بشكل مباشر لبطولة الدوري الأوروبي، فريقان من دوريات المرتبة الأولى إلى الخامسة (إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا)، بجانب فريق واحد من الدوريات المصنفة في المرتبة 6 إلى 12 (البرتغال وتركيا وروسيا وأوكرانيا وبلجيكا والتشيك وسويسرا).