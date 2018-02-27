الجبهة الديمقراطية تُهنئ شعبنا الفلسطيني بانتصار المقدسيين

وجّهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التهنئة لأبناء شعبنا في القدس، وفي عموم المناطق الفلسطينية المحتلة وفي الشتات، على انتصار الإرادة الوطنية الفلسطينية على الاحتلال، الذي أُرغم على التراجع عن قراراته الجائرة بحق الكنائس العربية في القدس المحتلة، وفرض ضرائب باهظة عليها مخالفة للقانون، ومصادرة أملاكها الكنسية في إطار خطة استكمال تهويد القدس وضمّها عاصمة لـ"إسرائيل"، بحماية قرار وسياسة إدارة ترامب.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن انتصار أبناء شعبنا المقدسيين في حماية المقدسات المسيحية العربية، بعد انتصارهم في معركة الدفاع عن الأقصى ضد المصادرة والتقسيم الزماني والمكاني، يؤكّد أن الوحدة في الميدان، وأن المجابهة المباشرة للاحتلال، وأن حسم المواقف ونبذ التردد والسياسات الانتظارية، هو الطريق الى مراكمة الانتصارات عبر الانتفاضة والمقاومة الشعبية، وطريق التغلب على اجراءات الاحتلال وإرغامه على التراجع عنها والتسليم لإرادة شعبنا.

وجددت الجبهة تهنئة المقدسيين، مسيحيين ومسلمين في وقفتهم المشرفة، مؤكدة أن جماهير القدس تبدع في تقديم اللوحات المشرفة لأشكال النضال والصمود الجماهيري في وجه الاحتلال والاستيطان والتهويد.