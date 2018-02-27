أوراق نقدية مهترئة تؤرق المواطنين في قطاع غزة

رفض صاحب البقالة قبول ورقة نقدية من عملة "20 شيكلاً" من أحد الزبائن بحجة أنها مهترئة و يصعب تداولها في السوق، و بعد جدال طويل اضطر المشتري لإرجاع ما اشتراه من أغراض و خرج دون أن يشتريها لأنه لا يملك غيرها .

وتعاني أسواق قطاع غزة من قلة السيولة النقدية نظراً لسوء الحالة الاقتصادية، ومن مشكلة تداول العملة الورقية المهترئة و خصوصاً فئات الـ 20شيكل.

و يقول صاحب البقالة ياسين لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إنه أضطر للامتناع عن أخذ أوراق نقدية مهترئة جداً من المشترين لصعوبة تداولها بالسوق، و خوفاً من خسارتها.

و أشار الى أنه يقع يومياً بجدل كبير مع الزبائن لرفضه التعامل مع هذه العملة المهترئة.

و أوضح أن هذه العملة لا تصلح للتخزين و بمجرد ثنيها يمكن أن تتمزق، و بالتالي فإن هناك صعوبة في تداولها.

من جهته قال المواطن خالد، و هو صاحب بسطة للخضار إنه يتلقى يومياً عشرات من أوراق العملة التالفة، و في كثير من الأحيان يرفض اخذها من الزبائن، و في أحيان أخرى يضطر لقبولها إن لم تكن أصابها تلف كبير.

و أكد بأن شريحة واسعة من المواطنين باتت تتعامل بهذه العملة المهترئة رغم اقترابها من التلف النهائي لعدم وجود بديل.

وأوضح بأنه يقوم بإيداع ما يحصله من أموال في البنوك، بما فيها هذه الأوراق لكي يتخلص منها، إلا أنه تفاجأ بأن البنوك تقوم بتوزيعها على المواطنين من خلال الرواتب ولا تقوم باستبدالها بأخرى جديدة، داعياً الجهات المسئولة لإيجاد حل لانتشار العملة المهترئة الموجودة في القطاع.

المواطن ياسر الهندي، بدوره أشار الى أن العملة المتداولة في القطاع كلها قديمة، بما فيها العملات الأخرى التي يتم التداول بها من الدولار و الدينار، لافتاً الى أن السوق الغزي يفتقد لأوراق مالية جديدة.

و قال: "ذهبت لاستبدل عملة من فئة الشيكل بأخرى من فئة الدولار، و قام صاحب محل الصرافة بإعطائي أوراق من فئة 100 دولار قديمة، إلا أنني لم أتمكن من التصرف بهذه الأوراق بسهولة، و تم إرجاعها لي أكثر من مرة".

وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً على قطاع غزة منذ اكثر من 12 عاماً، انعكس على مجمل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للمواطنين في القطاع.

و حول سبب انتشار هذه الأوراق المالية المهترئة، قال د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية الفلسطينية: "إن الاحتلال ما زال يفرض قيوداً مشددة على إدخال الأموال الى قطاع غزة".

و أشار في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" الى أن الأموال المتداولة في قطاع غزة مر عليها زمن طويل، و لا زالت سلطات الاحتلال تفرض قيوداً على خروجها من غزة لاستبدالها.