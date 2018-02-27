وزير الصحة يعلن تسيير قافلة أدوية إلى قطاع غزة

أعلن وزير الصحة في حكومة الوفاق الوطني د. جواد عواد، عن تسيير 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، صباح غداً الأربعاء، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة.

وقال وزير الصحة في بيان صحفي صادر عن مكتبه مساء اليوم " بناء على توجيهات رئيس السلطة محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، تُسير وزارة الصحة صباح غد الأربعاء، 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية إلى مستودعات الوزارة في قطاع غزة".

وأوضح ان القافلة تضم شاحنات محملة بالمضادات الحيوية، وأدوية لعلاج مرضى السرطان، ومرضى الكلى، وأدوية خاصة للأطفال، وأنواع من الطعومات الخاصة بلدغات الافاعي والعقارب، ومواد خاصة بغسيل الكلى، ومحاليل وريدية".

كما تضم القافلة مواد مخبرية، إضافة إلى مواد طبية خاصة بغرف العمليات وأقسام القسطرة وجراحة القلب، وجراحة العظام.