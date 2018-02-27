أسطورة يوفنتوس يستعد للعودة للمنتخب الإيطالي

أكد حارس المرمى الأسطوري لنادي يوفنتوس جانلويجي بوفون، استعداده للعودة عن اعتزاله اللعب دوليا، في حال استدعائه إلى تشكيلة المنتخب الإيطالي لخوض مباراتين وديتين ضد إنجلترا والأرجنتين الشهر المقبل.

وكان بوفون أعلن اعتزاله اللعب دوليا، بعد فشل منتخب بلاده في بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، وذلك للمرة الاولى منذ 60 عاما.

إلا أن المدرب المؤقت للمنتخب لويجي دي بياجيو، كشف الاثنين عن استعداده لاستدعاء بوفون لخوض المباراتين الوديتين ضد الأرجنتين وإنجلترا في مانشستر ولندن في 23 مارس المقبل و27 منه.

وقال بوفون لبرنامج "تيكي تاكا" الإيطالي: "كنت أفكر بالذهاب في عطلة لبضعة أيام مع عائلتي، لكن عندما يحتاج إليك المنتخب الوطني يتعين عليك أن تكون حاضرا وألا تتخلى عنه".

وأضاف: "لا أستطيع إضافة أي شيء على كلام دي بياجيو سوى أنني أشعر بالمسؤولية والوفاء، حيث يتعين علي أن أقوم بهما من أجل منتخب يمر في فترة انتقالية".

وأشار إلى أن "أي لاعب يملك الخبرة يستطيع أن يعود بالنفع في البداية حتى ولو اقتصر الأمر على تقديم النصائح للاعبين الشبان".

ودافع بوفون (40 عاما) عن ألوان المنتخب الإيطالي على مدى 20 عاما، وتوج في صفوفه بكأس العالم عام 2006 في ألمانيا، وخاض معه رقما قياسيا من المباريات الدولية (175).

وعن اعتزاله اللعب نهائيا في نهاية الموسم، كما سبق له أن أعلن في مراحل سابقة، قال بوفون: "كل ما يتعين علي القيام به الآن هو التركيز على نهاية الموسم. الأمر الأكيد الذي أستطيع أن أقوله لكم بأني واثق وسأكون سعيدا بأي قرار سأتخذه بالتشاور مع النادي وسنعلن ذلك في حينه".

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 4 نقاط عن نابولي المتصدر، وله مباراة مؤجلة.

كما وضع قدما في نهائي الكأس المحلية بعد فوزه خارج ملعبه ذهابا على أتالانتا 1-صفر، ومن المقرر أن يستضيفه الأربعاء في مباراة الإياب.