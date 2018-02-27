احتفالات تعم أحياء القدس ابتهاجاً بتراجع الاحتلال عن قرار فرض الضرائب

احتشد المئات من أبناء شعبنا للمشاركة في مسيرات جماهيرية جابت أحياء مدينة القدس المحتلة، وتحديدا في أزقة البلدة القديمة القريبة من كنيسة القيامة، ابتهاجا بتراجع الاحتلال عن قراره فرض ضرائب على أملاك الكنائس.

وهتف المئات من أبناء شعبنا في المسيرات، منددين بالهجمة التي يشنها الاحتلال ضد أملاك الكنائس المختلفة الموجدة في القدس القديمة ومحيطها، وكذلك ضد وضع اليد وتجميد أرصدة تلك الكنائس الموجودة لدى المصارف الإسرائيلية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس بلدية الاحتلال بالقدس قد أعلنا مساء اليوم، تجميد قرار فرض ضرائب على أملاك الكنائس المسيحية في القدس المحتلة، بعد احتجاجات في مختلف أرجاء العالم كان في القدس أبرزها وتمثلت في أغلاق أبواب كنيسة القيامة، منذ صباح الأحد الماضي.