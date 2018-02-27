ولي العهد السعودي يزور بريطانيا في 7 مارس المقبل

أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور بريطانيا في الـ7 مارس القادم.

وبين المسؤول البريطاني أن ابن سلمان سيبحث مع ماي عددا من المسائل الملحة، ومن بينها مكافحة الإرهاب والتطرف والإصلاح الاجتماعي والتعاون بين بريطانيا والسعودية في مواجهة التحديات الأمنية العالمية، إضافة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن والأوضاع في العراق وسوريا وغيرها من الملفات الإقليمية.

وأضاف المتحدث باسم ماي أن زيارة ابن سلمان لبريطانيا "ستستهل عصرا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين وتركز على شراكة تحقق فوائد واسعة النطاق لكل من المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وفي وقت سابق اليوم، بحثت ماي مع وزرائها الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي، بما في ذلك، طرح جزء من شركة "أرامكو" الحكومية السعودية للاكتتاب العام، والذي من المتوقع أن يصبح الأكبر في التاريخ، وفي هذا الإطار تتنافس كل من بورصتي لندن ونيويورك للفوز بطرح "أرامكو".

وأوضح المتحدث باسم رئيس الحكومة البريطانية أن الاجتماع تطرق إلى إدراج "أرامكو" المحتمل لكن دون مناقشات تفصيلية.

وفي بيان منفصل صدر عقب الاجتماع الوزاري قالت ماي إن زيارة ولي العهد السعودي هي الزيارة الأولى له منذ تعيينه في يونيو 2017، مشيرة إلى أن زيارته ستمنح بريطانيا التحدث "بصورة صحيحة وبناءة" حول المسائل المثيرة للقلق مثل الوضع في اليمن والاستقرار في الشرق الأوسط .