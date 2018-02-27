"حياتي في خطر".. كيم جونغ نام يبوح لصديقه قبيل وقوع الحادث

ذكر مسؤول بالشرطة أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، بأن، كيم جونج نام، الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، قد كشف لصديقه يوشو في ماليزيا بأن حياته في خطر قبل اغتياله بالسم بأشهر.

وقال المسؤول في شرطة التحقيق، وان أريزول نظام، نقلاعن التحقيقات مع، يوشو، صديق، كيم يونج نام، إن الأخير طلب سائقا لخوفه على حياته في ماليزيا.

وتابع، نظام، بأن، كيم، وصل إلى ماليزيا في السادس من فبراير العام الماضي، وأقله من المطار صديق صديقه ،يوشو، وطلب منه أن يأخذه إلى بعض الأماكن التي يريدها بعد أن أبلغ صديقه آنفا بأن حياته في خطر في زيارة سابقة لماليزيا.

ووجهت أصابع الاتهام إلى كل من الإندونيسية سيتي عائشة والفيتنامية دوان ثي هونج، باشتراكهما في عملية قتله، حيث رشيا وجهه بمادة كيميائية( في -اكس) المحظورة من قبل الأمم المتحدة في مطار كوالالمبور في 13 فبراير العام الماضي.

وقال محامو الدفاع إن السيدتين المشتبه بهما باغتيال، نام، مأجورتان للقيام بمقالب كوميدية في الأسواق والمطارات ولم تعرفا بأنهما ستقومان بتسميم، كيم، وستواجهان عقوبة الإعدام إن ثبتت إدانتهما.

وصرحت محامية سيتي عائشة، أن المتهمة لا صلة لها بوقوع الحادثة، مشيرة إلى أن الذي دفعها لقتل كيم تحت إطار المقلب الكوميدي، هو مسؤول سياسي سابق في سفارة كوريا الشمالية في إندونيسيا، حسب سجلات وزارة الخارجية الإندونيسية.