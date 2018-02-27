جامعة القدس تبني نموذجاً وطنياً لبيئة جامعية صديقة لذوي الإعاقة

عقدت جامعة القدس ورشة عمل لمناقشة احتياجات الطلبة ذوي الإعاقة في الجامعة، وذلك ضمن مبادرة "جامعة القدس جامعة صديقة لذوي الإعاقة" التي ينفذها برنامج التعليم المجتمعي في مركز العمل المجتمعي بالتعاون مع مجموعة التخطيط للخدمات الاجتماعية في مديرية التنمية الاجتماعية بالقدس.

وتحدّث خلال الورشة عميد شؤون الطلبة في الجامعة د. عبد الرؤوف السناوي عن الخدمات المساندة للطلبة ذوي الإعاقة في جامعة القدس كخدمات التوجيه والإرشاد والنشاطات اللامنهجية. مطلقاً عليهم لقب "متحدي الإعاقة" لإرادتهم العصية على الانكسار التي تدفعهم نحو المثابرة على استكمال تحصيلهم العلمي.

وقال: "نظراً لإيمان جامعة القدس بأن لهذه الفئة الحق الكامل في التعليم ضمن بيئة جامعية تُوائم احتياجاتها، قامت الجامعة ومن خلال مكتبها الهندسي بتأهيل بعض المباني وإضافة مصاعد خاصة لهم لضمان السلامة والأمان لهم أثناء حركتهم في المرافق والكليات".

وبحسب إحصائيات الجامعة حتى العام الأكاديمي الحالي 2017-2018، فإن عدد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بالجامعة يبلغ 16 طالباً ويعاني معظمهم من الإعاقة البصرية، أو الحركية أو إعاقة التواصل مثل: صعوبة النطق والسمع.

من جهته أكّد الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية أنور حمام أن لجامعة القدس دور أساسي في مجموعات التخطيط في مدينة القدس إذ أن الوزارة والجامعة تنفذان عدة ورش عمل لبناء نموذج يلبي احتياجات ذوي الإعاقة في الجامعة ويعمم على المستوى الوطني.

بدوره أشار مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة أمين عنابي إلى استعداد الوزارة لتقديم أجهزة حاسب ناطقة لطلبة الجامعة من هذه الفئة.

كما تحدّث عن ما تقدمه وزارة التنمية الاجتماعية لذوي الإعاقة في فلسطين كالبرامج ذات الطابع التمكيني، والقروض، والتأمين الصحي، وإنشاء المشاريع التي وصل عددها حوالي 543 مشروع تحوّل بعضها لمنشآت تجارية.

وفي ختام الورشة استعرض منسق وحدة التعليم المجتمعي في الجامعة عبد الله غزال تصوراً لجعل جامعة القدس جامعة صديقة لذوي الإعاقة يمكن تعميمه على بقية الجامعات للنهوض بواقع هذه الفئة في فلسطين.

وتم الاستماع لمطالب الطلبة ذوي الإعاقة والإشكاليات التي يواجهونها من أجل العمل على حلّها بالتعاون مع الجهات المختصة.

يُذكر أن جامعة القدس بصدد افتتاح مركز التوجيه والإرشاد لذوي الإعاقة تحت رعاية رئيسها أ.د. عماد أبو كشك وكانت قد افتتحت عام 2013 بالتعاون مع مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية مركز مصادر للطلبة ذوي الإعاقة حيث يحتوي هذا المركز على الأجهزة والأدوات الأساسية للطلبة من هذه الفئة لتسهيل انخراطهم في الحياة الأكاديمية.







