المجاهدين: التباطؤ في رفع العقوبات يزيد من الوضع الكارثي في غزة

أبدى عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في غزة، مؤمن عزيز، استغرابه من خلو بيان الحكومة من أي قرار يقضي برفع الإجراءات العقابية عن غزة رغم تواجد بعض الوزراء في مكاتبهم بغزة ومباشرة عملهم منها.

وحذر عزيز في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم نسخة عنه"، من الوضع الإنساني الكارثي في غزة "الذي ينذر بالانفجار في ظل تهرب الحكومة الواضح من استحقاقاتها تجاه شعبنا المحاصر في غزة".

وأضاف: "عدم مباشرة الحكومة عملها في محافظات غزة يعمل على توتير أجواء المصالحة، ويزيد من حالة الظلم الواقع على أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار منذ أكثر من عشر سنوات".

وأكد أننا بحاجة ماسة إلى توحيد الصفوف وإنهاء الانقسام على أساس الحفاظ على الثوابت والحقوق الفلسطينية لمواجهة المخططات والمؤامرات الصهيونية في المنطقة.

ودعا عزيز لوجود شراكة حقيقية على برنامج سياسي متفق عليه وطنياً، من خلال الاستفادة من جهود الكل الفلسطيني في مشروع التحرير.