"جوال" تطلق حملة إهدي أحبابك 32% من قيمة الفاتورة في غزة

أطلقت شركة جوال للاتصالات الخلوية حملة "اهدي أحبابك 32% من قيمة الفاتورة"، لمشتركي نظامي الفاتورة ومكس في قطاع غزة.

وقالت الشركة إن الحملة الجديدة الخاصة بقطاع غزة تسمح لمشتركي الفاتورة ومكس بتحويل 32% من قيمة الفاتورة هدية مجانية لأحد مشتركي الدفع المسبق.

ولفتت إلى أن الحملة جاءت خاصة بمشتركي قطاع غزة تعبيراً عن فخرها واعتزازها الدائم بهم.

وأوضحت الشركة أن الحملة تبدأ من فواتير الأول من مارس القادم، مبينةً أنه يجب دفع الفاتورة أولاً ومن ثم الاتصال على * ثم 166 ثم # لإدخال الرقم الذي سيتم تحويل الرصيد إليه.

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