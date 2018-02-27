"هآرتس" تكشف عن خطة سياحية استيطانية تهدد البلدة القديمة بالقدس

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن خطة سياحية استيطانية جديدة تهدد البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن جمعية "العاد" الاستيطانية تقيم إلى جانب "التلفريك" شرقي القدس ، أيضاً أطول "اوميجا" في "إسرائيل".

وقالت "هآرتس"، إن منظمة العاد المسؤولة عن تهويد القدس و حي سلوان ، و من ضمن مشاريع عدة لها في شرقي القدس ستشرع بمد أطول خط " اوميجا للتزلج الهوائي" في المنطقة و الذي سيمتد لطول (784)متر.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن معارضي المشروع قالوا إن المشروع سيغير من وجه المدينة التاريخي وسيضر بالمنظر الطبيعي العام .

وأكدت "هآرتس: على جمعية "العاد" حصلت على تصريح ببدء البناء بهذا المشروع و إقامة أطول اوميجا في "إسرائيل" الذي سيمر من فوق شرقي القدس، والتي ستمتد من " منتزه قصر الحاكم ، إلى حي أبو طور.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجمعية حصلت على إذن البناء قبل شهرين و قريباً ستبدأ ببناء أعمدة الباطون و مد الكوابل.





