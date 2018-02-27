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"هآرتس" تكشف عن خطة سياحية استيطانية تهدد البلدة القديمة بالقدس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:44 - 27 فبراير 2018
سياحية اسرائيل1 سياحية اسرائيل1
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كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن خطة سياحية استيطانية جديدة تهدد البلدة القديمة في القدس المحتلة.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن جمعية "العاد" الاستيطانية تقيم إلى جانب "التلفريك" شرقي القدس ، أيضاً أطول "اوميجا" في "إسرائيل".

وقالت "هآرتس"، إن منظمة العاد المسؤولة عن تهويد القدس و حي سلوان ، و من ضمن مشاريع عدة لها في شرقي القدس ستشرع بمد أطول خط " اوميجا للتزلج الهوائي" في المنطقة و الذي سيمتد لطول (784)متر.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن معارضي المشروع قالوا إن المشروع سيغير من وجه المدينة التاريخي وسيضر بالمنظر الطبيعي العام .

وأكدت "هآرتس: على جمعية "العاد" حصلت على تصريح ببدء البناء بهذا المشروع و إقامة أطول اوميجا في "إسرائيل" الذي سيمر من فوق شرقي القدس، والتي ستمتد من " منتزه قصر الحاكم ، إلى حي أبو طور.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجمعية حصلت على إذن البناء قبل شهرين و قريباً ستبدأ ببناء أعمدة الباطون و مد الكوابل.

سياحية اسرائيل2
سياحية اسرائيل1
 

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