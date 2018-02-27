عباس يلتقي العمادي في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، السفير القطري محمد العمادي، بحضور رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الوزير حسين الشيخ.

وأكد الرئيس، مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، باعتبارها مصلحة وطنية فلسطينية عليا، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة، من أجل رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وغادر العمادي قطاع غزة أمس الاثنين، متوجهاً إلى رام الله، بعد زيارة أعلن خلالها عن المنحة الإغاثية القطرية لقطاع غزة بقيمة 9 مليون دولار.