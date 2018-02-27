وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يتفقد معبر رفح

تفقد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اللواء محمد منصور، ووكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

تأتي الزيارة في إطار الاطلاع على مجريات العمل داخل معبر رفح، ومتابعة كافة الأقسام العاملة فيه.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن السلطات المصرية وعدت بفتح معبر رفح البري بشكل مستمر فور الانتهاء من العمليات الأمنية في سيناء.

يشار إلى أن وفداً أمنياً مصرياً برئاسة اللواء سامح نبيل، والقنصل العام المصري في رام الله خالد سامي، والعميد عبد الهادي فرج، يزور قطاع غزة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية.







