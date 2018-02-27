"شاشات اللمس" تؤثر على المهارات الكتابية للأطفال

حذر خبراء تربويون وأطباء مختصون من أن الأطفال يجدون صعوبة في التحكم بأدوات الكتابة بسبب الاستخدام المفرط للشاشات التي تعمل باللمس في الهواتف الخلوية والأجهزة اللوحية (آيباد).

وذكرت صحيفة ديلي تلغراف أن أطباء الأطفال والخبراء في الكتابة ومعالجي العظام يقولون إن الأطفال الذين يستخدمون شاشات اللمس يفقدون القدرة والرشاقة في الأيدي لتعلم الكتابة بالشكل الصحيح عندما يبدؤون المرحلة الدراسية.

أخصائية الأطفال سالي باين تقول إن الأطفال الذين يأتون إلى المدرسة ليسوا قادرين على الإمساك بالأقلام لأنهم لا يملكون المهارات الحركية الأساسية.

وتضيف "للتمكن من قلم الرصاص وتحريكه، تحتاج إلى السيطرة القوية على العضلات الدقيقة في الأصابع. الأطفال بحاجة إلى العديد من الفرص لتطوير مهاراتهم".

من جهة أخرى، حذرت جمعية الكتابة الوطنية من أن الإفراط في استخدام التكنولوجيا يعيق المهارات الكتابية.

فبدون التدريب على التحكم بالمقص وأقلام الرصاص وأقلام التلوين -إضافة إلى اللعب بالصلصال- فإن عضلات الكتف والكوع والمعصم لن تتطور.

وكانت رابطة الأساتذة والمحاضرين في بريطانيا حذرت عام 2014 من ارتفاع أعداد الأطفال الذين يعجزون عن القيام بمهام بسيطة مثل بناء اللبنات بسبب الاستخدام المفرط لجهاز آيباد.