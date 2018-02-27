المحرر القواسمة:لا سبيل لتحرير الأسرى إلا بنهج الشهيد مرشد

قال المحرر عمار علي عمر القواسمة (43 عاماً) من مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة إن الأسرى داخل سجون الاحتلال يؤكدون أنه لا سبيل لتحريرهم إلا بالمضي على نهج الشهيد عرفات مرشد الذي قدم حياته داخل نفق الحرية في نوفمبر الماضي فداءً للأسرى.

وأضاف المحرر القواسمة خلال حديثه لإذاعة صوت الأسرى أن الشهيد عرفات مرشد قدم حياته في سبيل إطلاق سراح الأسرى، موجهًا تحية للأسرى والشهداء.

وطالب أن تكون قضية الأسرى هي قضية الشعب الأولى، داعياً الفصائل إلى تقديم كل ما يستطيعون؛ والمقاومة بتقديم الواجب على الإمكان حتى زوال الاحتلال وإطلاق سراح الأسرى كما كانت وفاء الأحرار.

وشدد على أن لا سبيل لإطلاق سراح بغير المقاومة، مؤكدًا أن الأسرى قدموا من أعمارهم ليطول عمر الأمة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير القواسمة أول أمس بعد أن أنهى محكوميته البالغة خمسة عشر عاماً؛ بتهمة انتمائه وعضويته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ومشاركته بنشاطات عسكرية وإطلاق نار ضد قوات الاحتلال.