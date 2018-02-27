الميزان يحذر من مغبة تجاهل تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة

حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من مغبة تجاهل التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، وعدم القدرة على تجاوز حالة الانقسام.

وأشار المركز في بيان صحفي إلى أن الأوضاع الإنسانية تواصل تدهورها المتسارع بالقطاع، في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع، وعدم القدرة على تجاوز حالة الانقسام، ما ألقى بظلاله على مستوى الخدمات الأساسية، وفاقم من مشكلات الفقر والبطالة، والصحة والبيئة، ما يهدد أوجه الحياة كافة.

ودعا المجتمع الدولي للوقوف أمام مسئولياته، والتدخل لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعانيها القطاع، والناجمة بشكل رئيس عن الحصار المفروض على غزة للعام الحادي عشر على التوالي، والآثار العميقة والمتراكمة للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة التي طالت المنشآت الاقتصادية والتجارية والمساكن والبنية التحتية.

وأشار إلى أن استمرار الانقسام الداخلي وعدم تجاوزه يًسهم أيضًا في تعميق الأزمات التي يعانيها السكان المدنيين في قطاع غزة.

وأكد أن استمرار تسييس قضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وغياب أي دور فاعل لوقف الانتهاكات ورفع الحصار عن غزة، وعدم لعب دور ضاغط لإتمام المصالحة انعكست آثاره السلبية بشكل أكثر وضوحاً على المدنيين وأوجه حياتهم كافة.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لمنع الانهيار التام، والعمل على إنهاء حصار غزة فورًا، وبتحييد كل القطاعات الانسانية والخدماتية عن الصراعات السياسية، وإنجاز المصالحة وتولي حكومة الوفاق الوطني مسئولياتها في قطاع غزة.