غزة تصدر 10 آلاف طن خضار في يناير وفبراير

قالت وزارة الزراعة في غزة يوم الثلاثاء إنه تم تصدير 10 آلاف طن خضار خلال شهري يناير وفبراير الجاري، مؤكدةً أن التصدير لم يؤثر على الأسعار داخل القطاع.

وذكر مدير عام التسويق والمعابر بالزراعة تحسين السقا في تصريحات صحفية أن الشحنات المُصدّرة أغلبها توجهت للضفة الغربية المحتلة بنحو 9 آلاف طن، فيما الباقي توزع على الأردن وسوق الداخل الفلسطيني المحتل.

وأوضح السقا أن الشحنات شملت على 4 آلاف طن بندورة، وألفي طن خيار، والبقية "كوسا، باذنجان، فلفل حلو وحار..".

وأكد المدير العام بالزراعة أن التصدير لم يؤثر على أسعار الخضار في أسواق القطاع، لافتًا إلى أن "الأسعار بمتناول المواطن، لأننا بفترة ذروة إنتاج الحمامات الزراعية".

ويجري تصدير تلك الشحنات، عبر حاجز "كرم أبو سالم"، وهو الحاجز التجاري الوحيد لسكان غزة المفروض عليهم حصارًا من قبل الاحتلال الاسرائيلي منذ 10 أعوام، ويعمل خمسة أيام في الأسبوع فقط.

وتحرم قوات الاحتلال الإسرائيلي مزارعي القطاع من زراعة المناطق القريبة من السلك الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948، ما يحرمهم من عوائد هذه الأراضي.

كما ترش طائرات تابعة للاحتلال تلك المناطق بمواد تمنع من انبات النباتات في تلك المناطق، في وقت يكبد فيه المزارعون القريبون خسائر فادحة.