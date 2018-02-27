وزير يكشف عن مقترح لصرف رواتب موظفي غزة الشهر المقبل

قال وزير الزراعة في حكومة الوفاق الوطني سفيان سلطان، أن هناك إمكانية أن تتمكن الحكومة في شهر آذار المقبل من دفع مكافئات أو أجزاء من الرواتب لموظفي غزة حتى تتمكن من استيعابهم بشكل كامل فيما بعد إذا ما تم تنفيذ كل الاجراءات المتفق عليها بشكل كامل.

وكشف سلطان أنه عرض خلال اللقاء الذي عقد أمس مع الوفد الأمني المصري ان تتمكن من استلام الجباية بغزة بشكل كامل في الأول من مارس المقبل.

وقال سفيان إنه إذا ما تمت هذه الإجراءات بشكل رسمي، تقوم الحكومة في نهاية شهر مارس بتلبية موضوع الإيفاء بدفع مكافئات أو أجزاء من رواتب الموظفين تمهيدا لعملية استيعابهم بشكل كامل.

وقال سلطان لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم الثلاثاء انه تم اطلاع الوفد الأمني المصري المتواجد في قطاع غزة خلال اللقاءات على كل الاجراءات التي اتخذتها حكومة الوفاق لتحقيق المصالحة وكان آخرها استيعاب 20 ألف موظف، مشددا على أن القضية الرئيسة هي التمكين والبدء بالجباية بشكل كامل ومطلق، لأن استيعاب هؤلاء الموظفين سيرتب على الحكومة التزامات مالية.

وأكد سلطان أن هناك 4 ملفات رئيسية تشكل العوائق الأكبر أمام اتمام المصالحة على الأرض وهي: الجباية وأمن المؤسسات والقضاء وكذلك موضوع الأراضي، مشددا على ضرورة أن تتمكن الحكومة من ممارسة دورها بشكل كامل في هذه الملفات.

وأشار سلطان لتنبيه الوفد الأمني المصري لبعض القضايا ومنها دخول البضائع غير القانونية من بعض المعابر خاصة البوابة القطرية وبشكل بعيد عن المعابر الرسمية، محذرا من خطورة هذه الخطوة.