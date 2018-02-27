لبنان يجدد تمسك بالمربع النفطي رقم "9" ويدعو لمواجهة الانتهاكات الإسرئيلية

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل يوم الاثنين تمسك بلاده بحقوقه السيادية في المربع النفطي رقم (تسعة) بمياهه الاقليمية مشددا على ضرورة "تطبيق القوانين الدولية للبت في اي نزاع".

وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية ان موقف باسيل جاء خلال استقباله نظيرته الاندونيسية ريتنو مارسودي التي تقوم بزيارة رسمية الى لبنان.

وقالت ان باسيل دعا اندونيسيا الى الوقوف الى جانب لبنان فيما يخص ترسيم حدوده البرية والبحرية الجنوبية وفي مواجهة انتهاكات اسرائيل المستمرة للسيادة اللبنانية واستخدامها اجواءه لقصف سوريا.

واضافت ان باسيل اكد دعم بلاده ترشيح اندونيسيا للعضوية غير الدائمة في مجلس الامن داعيا جاكرتا الى مساندة موقف لبنان الداعي لعودة النازحين الى المناطق الآمنة في بلادهم و"تغيير المبدأ الاممي القائم على ابقائهم او دمجهم في الدول المضيفة".

ونقلت الوكالة عن وزيرة الخارجية الاندونيسية تأكيدها "وقوف بلادها الى جانب لبنان ومطالبه من المجتمع الدولي".

وقالت ان مارسودي جددت التأكيد على موقف بلادها الرافض للقرارات الامريكية فيما يخص مدينة القدس.

وكانت وزيرة الخارجية الاندونيسية وصلت امس الى بيروت في زيارة رسمية شملت اضافة الى لقائها باسيل تفقد كتيبة بلادها في قوة الامم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل).

يذكر ان المربع النفطي رقم (تسعة) في المياه الاقليمية الجنوبية بات موضع نزاع جديد بين لبنان واسرائيل بعد ادعاء مسؤولين اسرائيليين ملكية المربع.