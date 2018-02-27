مدن عربية يحصل فيها المغتربون على أعلى الأجور

حَلَت دبي في المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالميا ضمن تصنيف المدن التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، فيما جاءت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا.

وأظهرت نتائج مسح أجراه مصرف "إتش إس بي سي"، وشمل ما يقرب من 28 ألف مغترب في 159 بلدا، أن متوسط الدخل السنوي للمغتربين في دبي يبلغ 138177 دولار، أي ما يزيد بنحو 38 ألف دولار عن المتوسط العالمي الذي يقل قليلا عن 100 ألف دولار.

في حين، جاءت الدوحة في المرتبة الثانية عربيا والـ15 عالميا، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 131 ألف دولار، تليها في المرتبة الثالثة عربيا أبو ظبي، والتي حلت في المرتبة الـ16 عالميا بمتوسط دخل يبلغ 127 ألف دولار.

ويظهر المسح وجود 31 مدينة في العالم، من بينها 6 مدن عربية، يتجاوز فيها دخل المغتربين مستوى الـ100 ألف دولار.

ووفقا لمسح "إتش إس بي سي" جاءت مدينة مومباي الهندية في المرتبة الأولى ضمن تصنيف المدن، التي يحقق فيها المغتربون أعلى دخل، حيث يتجاوز متوسط الدخل السنوي للمغتربين المقيمين في مومباي مستوى 217 ألف دولار.

وفي المرتبة الثانية عالميا، جاءت سان فرانسيسكو بمتوسط دخل يبلغ 207227 دولار، ومن ثم في المرتبة الثالثة زيوريخ، حيث يبلغ متوسط الدخل السنوي للمغتربين فيها نحو 206875 دولار، بينما حلت العاصمة الروسية في المرتبة الـ12 عالميا بمتوسط دخل 135909 دولار.