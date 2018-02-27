مهندسو الأونروا المعتصمون داخل المقر يناشدون المؤسسات الإنسانية لمساعدتهم

ناشد عدد من مهندسي العقود المعتصمين لليوم الثالث داخل مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين"الأونرو"ا الرئيسي المؤسسات الدولية والصليب الأحمر التدخل لمساعدتهم على الصمود حتى نيل مطالبهم بعد رفض الأونروا السماح لهم بإدخال الأغطية والطعام لهم .

وطالب المعتصمون المؤسسات الإنسانية والصليب الأحمر بالتدخل العاجل للسماح لهم بإدخال الطعام والأغطية المناسبة في هذا البرد الشديد، خاصةً أن هناك تعليمات مشددة من "الأونروا" بعدم السماح لأحد من المهندسين بدخول المقر الرئيسي لمساعدتهم أو تقديم أي مساعدة من أي طرف.

وقال أحد المعتصمين لمراسلنا: "مصممون على المواصلة والاستمرار في الاعتصام داخل مقر "الأونروا" رغم التضييق المتواصل لدفعنا للتراجع عن خطواتنا حتى لو تعرضت حياتنا للخطر".

يُشار إلى أن أكثر من 10 مهندسين تمكنوا من المكوث داخل مقر "الأونروا"، ولم يغادروها لليوم الثالث على التوالي، بعد قرار مدير عمليات بوقف عقودهم جيمعاً وإنهاء عملهم, رغم الاتفاق المسبق بثبيت 40 مهندساً .

ويتزامن إضراب المهندسين داخل "الأونروا" ، مع اعتصام خارج مقر الأونروا للمطالبة بالتراجع عن قرار إيقاف عقودهم والمضي بتثبيتهم .