ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

وفاة عالم عراقي أصيب بنوبة قلبية في برنامج تلفزيوني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:42 - 27 فبراير 2018
فالح عبد الجبار فالح عبد الجبار
مشاركة

توفي عالم اجتماع عراقي؛ إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.

عالم الاجتماع العراقي، فالح عبد الجبار (72 عاما)، وخلال مشاركته في برنامج عبر قناة "الحرة" الأمريكية، تعرض لأزمة قلبية حادة، ليتدخل طاقم البرنامج وينقله إلى المشفى.

يذكر أن عبد الجبار كان مشاركا في البرنامج التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت.

وبعد ساعات من نقله إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، فارق فالح عبد الجبار الحياة.

يذكر أن فالح عبد الجبار هو أحد أبرز علماء الاجتماع في العراق، وتناول في بعض دراساته التركيبة العشائرية والطائفية في العراق، ودورها في تأسيس الدولة الحالية.

وغادر عبد الجبار العراق عام 1978. ليعمل أستاذا وباحثا في علم الاجتماع بجامعة لندن، إضافة إلى تدريسه علم الاجتماع في كلية بيركبيك، التي منحته قبل ذلك شهادة الدكتوراه.

متعلقات