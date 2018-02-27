أبطال عملية معسكر جلعاد يدخلون عامهم الـ (27) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن أسيرين من أبطال عملية معسكر جلعاد التي نفذت بتاريخ 15/02/1992م؛ يدخلون عامهم الـ(27) على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني؛ وهما الأسيران الشقيقان:

الأسير المجاهد/ إبراهيم حسن محمود اغبارية (53 عاماً)؛ وهو من قرية مشيرفة قضاء مدينة أم الفحم؛ وهو أعزب؛ ويقبع في سجن رامون حيث يمضي حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات؛ بالإضافة إلى 16 عاما.

الأسير المجاهد/ محمدسعيد حسن محمود اغبارية (51 عاماً) من قرية مشيرفة قضاء مدينة أم الفحم؛ ويقبع في سجن جلبوع حيث يمضي حكما بالسجن المؤبد ثلاث مرات؛ بالإضافة إلى 16 عاما.

جدير بالذكر أن عملية معسكر جلعاد القريب من وادي عارة بالداخل المحتل؛ وقعت بتاريخ 15/02/1992م؛ وأدت لمقتل ثلاثة جنود صهاينة وإصابة آخرين، وتم اغتنام أسلحتهم؛ وشارك في تنفيذ العملية إلى جانب الأسرى المذكورين الأسير محمد جبارين والأسير يحيى اغبارية؛ والذين تم اعتقالهم بتاريخ 4/3/1992م.