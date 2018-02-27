الخدمات الطبية تبدأ بتطبيق نظام الحوسبة الطبي بمجمع عدوان الطبي

بدأت مديرية الخدمات الطبية العسكرية، في تطبيق استخدام برنامج "الحاسوب الطبي الموحد"، للعمل في مستشفيات وأقسام مجمع عدوان الطبي في محافظة شمال غزة.

وتحدث عميد طبيب سعيد السعودي مدير عام الخدمات الطبية العسكرية عن أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتاحة في مجالات العمل الطبي داخل مستشفيات وعيادات الخدمات الطبية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المرضى عبر استخدام برنامج الحاسوب بالعمل الطبي.

وأوضح أن استخدام برنامج الموحد يشتمل على عدة مميزات كحفظ وأرشفة بيانات المرضى من تحاليل وفحوصات وصور أشعة ووصفات طبية المستخدمة مع كل مريض تم تقديم الخدمة الطبية له داخل مجمع عدوان الطبي.

وقال السعودي إن البرنامج الإلكتروني الجديد يوفر الجهد والوقت على الأطباء والفنيين والمواطنين على حدً سواء، ويخفف من حدة الضغط في عيادات وأقسام مجمع كمال عدوان الطبي.

ومن جهة اخري أكد النقيب حمودة الدلو مدير دائرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان هذا البرنامج يأتي ثمرة لجهود الدائرة خلال الشهور السابقة ويهدف لتسهيل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وسيجري العمل بتطبيق البرنامج بكافة مستشفيات ومراكز المديرية لاحقاً.