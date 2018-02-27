طقس فلسطين: انخفاض الحرارة وأمطار مصحوبة بعواصف رعدية

يكون الجو اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة،وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار فوق مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة الهطول وتميل الأجواء الى الاستقرار تدريجيا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية، وتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

وغداً الاربعاء يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .