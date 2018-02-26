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بيجو تطرح أفخم سياراتها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:14 - 26 فبراير 2018
بيجو تطرح أفخم سياراتها بيجو تطرح أفخم سياراتها
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أعلنت مصادر مقربة من شركة بيجو الفرنسية عن نية الشركة طرح سيارة "508" الفارهة في معرض جنيف-2018 العالمي.

وبالنظر للصور والفيديوهات التي سربت لهذه السيارة يمكن أن نلاحظ أنها غاية في الفخامة والأناقة وبتصميم يجعلها واحدة من أجمل السيارات المطروحة في الأسواق.

وأكثر ما يميزها هو انسيابية الهيكل التي تمازجت بشكل فريد مع الخطوط الجانبية والمصابيح المزودة بتقنيات "LED" التي أضفت عليها طابعا رياضيا.

ووفقا للمعلومات فإن "508" الجديدة ستأتي بعدد من أنظمة التحكم بالقيادة والأمان التي ستوفر أكبر قدر من الراحة والرفاهية للسائق، وتنبهه لأي جسم غريب أو سيارة قد تظهر فجأة على الطريق، وتعمل أنظمة المكابح أوتوماتيكيا تفاديا لوقوع أي حادث.

 

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