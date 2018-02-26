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علماء يخترعون عين اصطناعية بتحكم إلكتروني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:01 - 26 فبراير 2018
عيون اصطناعية بتحكم الكتروني عيون اصطناعية بتحكم الكتروني
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اخترع علماء من كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة هارفارد عينا اصطناعية بتحكم إلكتروني.‏

وذكرت مجلة "The Harvard Gazette"، أن الاختراع الجديد يتكون من عدسة معدنية مربعة مزودة بعضلات اصطناعية من البوليمرات والأقطاب الكهربائية.

وتعمل هذه العين الاصطناعية على مبدأ وظيفة عين الإنسان الطبيعية، حيث تتعرف على الكائنات المحيطة بتتمدد وتقلص العدسة بحسب الجسم المرئي والإضاءة المسلطة عليه.

وتتميز العين الاصطناعية بقدرتها على تصحيح عيوب الرؤية في أمراض العين التقليدية، واستخدامها أيضا في نظارات الواقع الافتراضي وفي عدسات المجاهر العلمية.

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